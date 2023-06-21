Дерек Уиллис подписал 2-летний контракт с «Анадолу Эфесом»
Тяжелый форвард Дерек Уиллис (28 лет, 206 см) подписал 2-летний контракт с «Анадолу Эфесом», сообщает итальянский журналист Чезаре Миланти.
Американский игрок уже пообщался с новым тренером турецкой команды Эрдемом Джаном.
В прошедшем сезоне Уиллис помог «Венеции» дойти до 1/8 финала плей-офф Еврокубка, набирая 12,9 очка, 5,0 подбора, 1,1 передачи и 0,6 перехвата в среднем за матч.
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