Дерек Уиллис подписал 2-летний контракт с «Анадолу Эфесом»

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес чемпионат Турции Рейер Венеция Дерек Уиллис Баскетбол

Тяжелый форвард Дерек Уиллис (28 лет, 206 см) подписал 2-летний контракт с «Анадолу Эфесом», сообщает итальянский журналист Чезаре Миланти.

Американский игрок уже пообщался с новым тренером турецкой команды Эрдемом Джаном.

В прошедшем сезоне Уиллис помог «Венеции» дойти до 1/8 финала плей-офф Еврокубка, набирая 12,9 очка, 5,0 подбора, 1,1 передачи и 0,6 перехвата в среднем за матч.

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