Эрдем Джан стал главным тренером «Анадолу Эфеса»

Турецкий « » официально объявил о назначении Эрдема Джана на должность главного тренера.

Контракт с бывшим главным тренером « » рассчитан на два года. 42-летний Джан пришел на смену , который возглавил греческий «Панатинаикос».

Под руководством Джана «Тюрк Телеком» провел один из самых успешных сезонов в истории клуба. Команда из Анкары заняла первое место в регулярном чемпионате турецкой лиги, дошла до полуфинала плей-офф, а также вышла в финал Еврокубка. Результат Джана с «Тюрк Телекомом» – 44 победы и 16 поражений.

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