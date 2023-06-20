Эрдем Джан стал главным тренером «Анадолу Эфеса»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Анадолу Эфес чемпионат Турции Тюрк Телеком Эрдем Джан Баскетбол

Турецкий «Анадолу Эфес» официально объявил о назначении Эрдема Джана на должность главного тренера.

Контракт с бывшим главным тренером «Тюрк Телекома» рассчитан на два года. 42-летний Джан пришел на смену Эргину Атаману, который возглавил греческий «Панатинаикос».

Под руководством Джана «Тюрк Телеком» провел один из самых успешных сезонов в истории клуба. Команда из Анкары заняла первое место в регулярном чемпионате турецкой лиги, дошла до полуфинала плей-офф, а также вышла в финал Еврокубка. Результат Джана с «Тюрк Телекомом» – 44 победы и 16 поражений.

«Самый талантливый игрок в истории баскетбола». Разбор драфта НБА-2023 от Sports.ru

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий