Эрдем Джан стал главным тренером «Анадолу Эфеса»
Турецкий «Анадолу Эфес» официально объявил о назначении Эрдема Джана на должность главного тренера.
Контракт с бывшим главным тренером «Тюрк Телекома» рассчитан на два года. 42-летний Джан пришел на смену Эргину Атаману, который возглавил греческий «Панатинаикос».
Под руководством Джана «Тюрк Телеком» провел один из самых успешных сезонов в истории клуба. Команда из Анкары заняла первое место в регулярном чемпионате турецкой лиги, дошла до полуфинала плей-офф, а также вышла в финал Еврокубка. Результат Джана с «Тюрк Телекомом» – 44 победы и 16 поражений.
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