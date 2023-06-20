Тайрик Джонс перейдет из «Тюрк Телекома» в «Анадолу Эфес»

Действующий MVP чемпионата Турции форвард « » (26 лет, 206 см) перейдет в « » вслед за главным тренером Эрдемом Джаном, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Сегодня «Эфес» официально объявил о назначении Джана новым главным тренером. 42-летний специалист сменил Эргина Атамана, который возглавил «Панатинаикос».

Джонс в прошедшем сезоне набирал за «Тюрк Телеком» 14,0 очка, 8,7 подбора, 1,8 передачи, 1,0 перехвата и 1,3 блок-шота в среднем за матч.

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