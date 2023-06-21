«Атланта» рассматривает возможность обмена Де′Андре Хантера

« » рассматривает возможность обмена форварда Де′Андре Хантера (25 лет, 203 см) перед драфтом.

В прошлом году Хантер продлил контракт с «Хоукс» на 4 года и 90 миллионов долларов. В прошедшем сезоне форвард набирал 15,2 очка, 4,3 подбора и 1,4 передачи в среднем за матч.

Драфт состоится в четверг, 22 июня, в Бруклине.

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