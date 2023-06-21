«Атланта» рассматривает возможность обмена Де′Андре Хантера

Теги возможные переходы Атланта НБА Де′Андре Хантер Баскетбол

«Атланта» рассматривает возможность обмена форварда Де′Андре Хантера (25 лет, 203 см) перед драфтом.

В прошлом году Хантер продлил контракт с «Хоукс» на 4 года и 90 миллионов долларов. В прошедшем сезоне форвард набирал 15,2 очка, 4,3 подбора и 1,4 передачи в среднем за матч.

Драфт состоится в четверг, 22 июня, в Бруклине.

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1 комментарий

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j-rich
Кстати странно что ястребы не стремятся приобрести кого то из доступных звёзд. У них в составе два игрока уровня МВЗ, надёжные Капелла и Богданович, много талантливых игроков 25 лет и ниже. С пиками конечно туговато после обмена Мюррея, но материала для обмена Лавина или Зайона предостаточно. Если не хотят ходить в вечно подающих надежды самое время действовать
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