«Даллас» обсуждал с «Атлантой» обмен Джона Коллинза, но предпочитаем ему Клинта Капелу

Теги возможные переходы Атланта Даллас НБА Давис Бертанс Клинт Капела Джон Коллинз Баскетбол

«Даллас» провел предварительные переговоры с «Атлантой» об обмене 10-го выбора на драфте 2023 года и бигмена Дависа Бертанса на форварда Джона Коллинза и 15-й пик клуба из Джорджии.

Согласно Джейку Фишеру из Yahoo Sports, эти переговоры «не продвинулись очень далеко», а техасский клуб предпочел бы заполучить центрового Клинта Капеллу вместо Коллинза в рамках этой сделки.

«Хоукс» пытаются обменять Коллинза с того момента, как в августе 2021 года он подписал 5-летний контракт на 125 миллионов долларов.

Джон должен получить 51,9 миллиона долларов за следующие два года. На сезон-25/26 распространяется опция игрока на 26,6 миллиона.

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