Роман Загретдинов: «Был соблазн остаться в «Уралмаше», но у меня был уговор с Петроковским»

Центровой « » Роман Загретдинов прокомментировал возвращение в красноярский клуб из аренды в « ».

«Оценивая весь сезон: скажу, что он был непростой, как морально, так и физически. В первой половине сезона я растерял весь игровой тонус, тренировки это одно, а игра – совсем другое. Хочу поблагодарить директоров обоих клубов, что договорились о моей аренде. Конечно был соблазн остаться в Екатеринбурге, ведь это практически мой родной город, много друзей и знакомых. Но у меня был уговор с Владимиром Владимировичем, что я вернусь по окончании аренды – обязательства нужно выполнять.

С новым тренером не знаком. Слышал, что он хорошо развивает молодых. Я, вроде как, вписываюсь еще под молодого игрока, так что будем работать и расти все вместе. Биться на каждом сантиметре площадки на тренировках и в играх», – заявил Загретдинов.

«Для меня сейчас самое важное – показать себя». Павел Савков – о сложном сезоне и планах