Владимир Петроковский: «Селекция «Енисея» складывается очень тяжело, потому что мы самый восточный клуб»

Генеральный директор « » рассказал о том, что на данном этапе не готов ставить конкретные задачи перед командой.

«До непосредственных задач дело еще не дошло. Можно сказать дежурные фразы, что наша задача – побеждать в каждой игре, конечно… Я игрокам так и говорю: не забивать себе голову супер-задачами и победой в чемпионате, а просто стараться побеждать в каждой следующей игре. Если будем побеждать, то очки, медали и места придут.

Но так, как сейчас складывается селекция, говорить о задачах очень непредсказуемо и преждевременно. Конечно, у команд, где не так много денег, задача – попасть в плей-офф. Но селекция складывается так, что мы, возможно, будем стараться омолодить состав и попробуем поработать в долгую. Если нам удастся «выдернуть» молодых и одаренных, то можно потратить сезон на подготовку российской молодежи, чтобы через год-два решать с ними уже более серьезные задачи. А так селекция складывается очень тяжело, потому что мы самый восточный клуб. Пока переговоры идут очень тяжело. Так что к задачам команды мы вернемся, когда уже более-менее обрисуются контуры состава», – сказал Петроковский.

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