Чемпионат Италии. Финал. «Виртус» примет «Милан» в 4-м матче серии

Теги результаты чемпионат Италии EA7 Эмпорио Армани Милан Виртус Баскетбол

В пятницу, 16 июня, «Виртус» примет «Милан» в четвертом матче финальной серии плей-офф чемпионата Италии.

Чемпионат Италии 

Плей-офф

Финал (до четырех побед)

Четвертый матч

Виртус – EA7 Эмпорио Армани Милан
Дата проведения
16 июня, 21.30, «Virtus Arena»
Онлайн матча

«Милан» ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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