У Вивека Ранадиве диагностирована пневмония. Владелец «Кингз» может пропустить ближайшие матчи

Теги травмы Сакраменто НБА Вивек Ранадиве Баскетбол

У владельца «Сакраменто» Вивека Ранадиве диагностирована пневмония.

Ранадиве не присутствовал на игре с «Миннесотой» в понедельник. Калифорнийцы уступили и не использовали возможность гарантировать место в плей-офф.

Вивек может пропустить ближайшие домашние матчи «Кингз» против «Голден Стэйт» и «Сан-Антонио».

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3 комментария

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ɔculpa
Ответ Максим Макеев
а он на площадке играет что ль😅
Поначалу звучит, словно реально пишут про игрока, но думаю, смысл в том, что "Сакраменто" собираются вот-вот оформить исторический выход в плей-офф, и владелец, очевидно, на этой игре будет одной из главных действующих фигур трансляции и всего мероприятия в целом)
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Mr.BadGuy
Можно попробовать получить исключение травмированного владельца
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Максим Макеев
а он на площадке играет что ль😅
+1
0
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