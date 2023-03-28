У Вивека Ранадиве диагностирована пневмония. Владелец «Кингз» может пропустить ближайшие матчи
У владельца «Сакраменто» Вивека Ранадиве диагностирована пневмония.
Ранадиве не присутствовал на игре с «Миннесотой» в понедельник. Калифорнийцы уступили и не использовали возможность гарантировать место в плей-офф.
Вивек может пропустить ближайшие домашние матчи «Кингз» против «Голден Стэйт» и «Сан-Антонио».
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