У Вивека Ранадиве диагностирована пневмония. Владелец «Кингз» может пропустить ближайшие матчи

У владельца « » Вивека Ранадиве диагностирована пневмония.

Ранадиве не присутствовал на игре с «Миннесотой» в понедельник. Калифорнийцы уступили и не использовали возможность гарантировать место в плей-офф.

Вивек может пропустить ближайшие домашние матчи «Кингз» против «Голден Стэйт» и «Сан-Антонио».

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