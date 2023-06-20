Оливье-Максенс Проспер получил приглашение в «Зеленую комнату» драфта

Теги НБА драфт НБА университет Маркетт Баскетбол

Тяжелый форвард из университета Маркетт Оливье-Максенс Проспер (20 лет, 203 см) получил приглашение в «Зеленую комнату» драфта, который пройдет 22 июня.

Канадский игрок на данный момент занимает 20-е место в предварительном рейтинге новичков ESPN. Рейтинг Проспера сильно вырос после преддрафтовых тренировок.

«Зеленая комната» – место перед сценой на церемонии драфта, где лучшие молодые игроки сидят за столиками в окружении родных и близких.

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3 комментария

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LadMuzin
Ответ Просто Я
За НБА слежу не так давно, поэтому вопрос: а были случаи, что кого-то приглашали в эту зеленую комнату, но его никто не выбирал?
Нет, но были истории с Бол Болом, Рашардом Льюисом, Дейонтей Дэвисом, когда драфтовали во втором раунде.
+1
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+1
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Просто Я
За НБА слежу не так давно, поэтому вопрос: а были случаи, что кого-то приглашали в эту зеленую комнату, но его никто не выбирал?
0
0
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ID89
Какой праздник без оливье
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