Оливье-Максенс Проспер получил приглашение в «Зеленую комнату» драфта

Тяжелый форвард из университета Маркетт Оливье-Максенс Проспер (20 лет, 203 см) получил приглашение в «Зеленую комнату» драфта, который пройдет 22 июня.

Канадский игрок на данный момент занимает 20-е место в предварительном рейтинге новичков ESPN. Рейтинг Проспера сильно вырос после преддрафтовых тренировок.

«Зеленая комната» – место перед сценой на церемонии драфта, где лучшие молодые игроки сидят за столиками в окружении родных и близких.

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