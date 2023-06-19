В контракте Грегга Поповича будут прописаны опции выхода после каждого сезона

Теги Сан-Антонио Грегг Попович НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович, как ожидается, подпишет с клубом новый 3-летний контракт, по которому ему будут платить 14 миллионов долларов в год.

В контракте 74-летнего специалиста будут прописаны опции выхода после каждого сезона.

Грядущий приход в команду французского форварда Виктора Вембаньямы под 1-м номером драфта сыграл роль в желании Поповича остаться в «Сан-Антонио» на длительный срок.

Также новый контракт позволит ему обойти Монти Уильямса («Детройт») и возглавить список самых высокооплачиваемых тренеров в лиге.

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