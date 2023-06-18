«У «Сперс» лучшая фанбаза в НБА». Вембаньяма – о прическе фаната
Центровой Виктор Вембаньяма отреагировал на посвященную ему прическу фаната «Сан-Антонио».
«У «Сперс» лучшая фанбаза в НБА», – написал Вембаньяма в соцсети.
«Сперс» будут выбирать первыми на драфте 2023. Ожидается, что центровой уйдет под 1-м номером.
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