Фанат «Сперс» сделал прическу в честь Виктора Вембаньямы
Болельщик «Сан-Антонио» сделал себе прическу в честь французского центрового Виктора Вембаньямы.
Фанат сделал стрижку по фотографии Вембаньямы, когда он выступал за «Виллербан».
«Сперс» будут выбирать первыми на драфте 2023. Ожидается, что центровой уйдет под 1-м номером.
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