Фанат «Сперс» сделал прическу в честь Виктора Вембаньямы

Болельщик « » сделал себе прическу в честь французского центрового .

Фанат сделал стрижку по фотографии Вембаньямы, когда он выступал за «Виллербан».

«Сперс» будут выбирать первыми на драфте 2023. Ожидается, что центровой уйдет под 1-м номером.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

Нового босса «Голден Стэйт» все знают по фото, где его вырубают ногой в челюсть. В реальности все было иначе

Как Йокич оказался 41-м на драфте?! Вместо его выбора показали рекламу буррито😳