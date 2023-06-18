Кайри Ирвинг: «Кобе Брайант был очень вдохновляющим, любящим и отзывчивым человеком»

Теги Даллас Кобе Брайант НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг признался, что Кобе Брайант вдохновлял его как на площадке, так и за ее пределами.

«Кобе был очень вдохновляющим, любящим и отзывчивым человеком. Он всегда держал свое сердце открытым для всех, кто хотел следовать его знаниям и мудрости. Он всегда хотел передать то, чему научился. Я благодарен за то, что он был моим наставником на протяжении многих лет.

Спасибо Ванессе и всем его девочкам. Они очень сильные, я тоже должен быть сильным, мы хотим продолжать его наследие. Это самое главное. Его дух вечен. Он сейчас везде, как и Джи Джи», – сказал Ирвинг.

Новое кино о рекорде Кобе – искренняя, но неумелая поделка. Вы не узнаете, что было до, во время и после того, как Брайант набрал 81 очко

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1 комментарий

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Если бы кобе играл в нынешнее время его бы очень сильно хейтили за характер и поведение вне площадки. Это просто факт
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