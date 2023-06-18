Джей Джей Редик: «Луке Дончичу не хватает обычного современного центрового»

Теги Даллас Джей Джей Редик НБА Лука Дончич Баскетбол

Бывший игрок НБА Джей Джей Редик поделился мнением, какого партнера по команде не хватает разыгрывающему «Далласа» Луке Дончичу.

«Мне кажется, им не хватало обычной современной «пятерки». На мой взгляд, это «большой», которого вы ставите в пару с Лукой, парень, который отрабатывает в обороне, парень, который способен играть на подстраховке, который может быть угрозой в нападении.

Потому что если вы окружите этих двоих шутерами, это растянет оборону. Порой сопернику придется сдвоиться на Луке: это оставляет открытой трехсекундную, это оставляет открытыми шутеров на дуге», – сказал Редик в эфире своего шоу.

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7 комментариев

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olejafanatik
Ответ Daff Rogers
"Обычный") который защищается, атакует, страхует. Еще лучше, если пасует
ну тут же все очевидно не хватает йокича , что бы он чуть чуть подтянул свою оборону
+4
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Daff Rogers
"Обычный")
который защищается, атакует, страхует. Еще лучше, если пасует
+3
0
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DeX
Луке Дончичу не хватает простого советского...
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Light Yagami
Вуд и есть современный центровой, просто мелковат чуть-чуть для своей позиции.
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Stephan Carrypenko
Эйтон может зашёл бы нормально. При годном тренере
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quznez
Ответ DeX
Луке Дончичу не хватает простого советского...
Я
 достаю
     из широких штанин
Копию
      бесценной реплики.
Читайте,
     завидуйте,
           я —
             гражданин
Словенской Республики.
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Stephan Carrypenko
Ответ Light Yagami
Вуд и есть современный центровой, просто мелковат чуть-чуть для своей позиции.
Тоже ль этом подумал, но Реддик также упомянул некоторые особенности, которые входят в сильные стороны Вуда, такие как оборона))
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