Джей Джей Редик: «Луке Дончичу не хватает обычного современного центрового»
Бывший игрок НБА Джей Джей Редик поделился мнением, какого партнера по команде не хватает разыгрывающему «Далласа» Луке Дончичу.
«Мне кажется, им не хватало обычной современной «пятерки». На мой взгляд, это «большой», которого вы ставите в пару с Лукой, парень, который отрабатывает в обороне, парень, который способен играть на подстраховке, который может быть угрозой в нападении.
Потому что если вы окружите этих двоих шутерами, это растянет оборону. Порой сопернику придется сдвоиться на Луке: это оставляет открытой трехсекундную, это оставляет открытыми шутеров на дуге», – сказал Редик в эфире своего шоу.
Сообщалось, «Даллас» интересуется Клинтом Капелой.
Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!
Нового босса «Голден Стэйт» все знают по фото, где его вырубают ногой в челюсть. В реальности все было иначе
Как Йокич оказался 41-м на драфте?! Вместо его выбора показали рекламу буррито😳
который защищается, атакует, страхует. Еще лучше, если пасует
достаю
из широких штанин
Копию
бесценной реплики.
Читайте,
завидуйте,
я —
гражданин
Словенской Республики.