Джей Джей Редик: «Луке Дончичу не хватает обычного современного центрового»

Бывший игрок НБА Джей Джей Редик поделился мнением, какого партнера по команде не хватает разыгрывающему « » .

«Мне кажется, им не хватало обычной современной «пятерки». На мой взгляд, это «большой», которого вы ставите в пару с Лукой, парень, который отрабатывает в обороне, парень, который способен играть на подстраховке, который может быть угрозой в нападении.

Потому что если вы окружите этих двоих шутерами, это растянет оборону. Порой сопернику придется сдвоиться на Луке: это оставляет открытой трехсекундную, это оставляет открытыми шутеров на дуге», – сказал Редик в эфире своего шоу.

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