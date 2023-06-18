Майлз Саймон и Джон Лукас III войдут в штаб Фрэнка Вогеля в «Финиксе»

Главный тренер фарм-клуба «Лейкерс» «Саут-Бэй» Майлз Саймон и Джон Лукас III присоединятся к тренерскому штабу в « ».

Об этом передает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

Cаймон в 2017 году присоединился к « » в качестве помощника главного тренера. В 2021 году он возглавил«Саут-Бэй».

Лукас в 2017 году стал тренером по развитию игроков в «Миннесоте», а сезон-2021/22 провел в штабе Вогеля в «Лейкерс».

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

Нового босса «Голден Стэйт» все знают по фото, где его вырубают ногой в челюсть. В реальности все было иначе

Как Йокич оказался 41-м на драфте?! Вместо его выбора показали рекламу буррито😳