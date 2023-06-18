Майлз Саймон и Джон Лукас III войдут в штаб Фрэнка Вогеля в «Финиксе»

Теги Джон Лукас Лейкерс Финикс НБА G-лига Фрэнк Вогель Баскетбол

Главный тренер фарм-клуба «Лейкерс» «Саут-Бэй» Майлз Саймон и Джон Лукас III присоединятся к тренерскому штабу Фрэнка Вогеля в «Финиксе».

Об этом передает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

Cаймон в 2017 году присоединился к «Лейкерс» в качестве помощника главного тренера. В 2021 году он возглавил«Саут-Бэй».

Лукас в 2017 году стал тренером по развитию игроков в «Миннесоте», а сезон-2021/22 провел в штабе Вогеля в «Лейкерс».

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