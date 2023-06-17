Главный тренер «Каршияки»: «Это недопустимо, чтобы судьи давали 25 фолов в одну сторону и 13 фолов в другую»

Главный тренер «Каршияки» Уфук Сарыджа высказал недовольство судейством в первых двух матчах финальной серии чемпионата Турции против « » (0-2).

«Мы знаем, чего мы уже добились, и чего мы можем добиться. Я абсолютно уверен во всех своих игроках и команде. У каждого матча своя история, но последний матч сильно отличается.

Это недопустимо, чтобы судьи давали 25 фолов в одну сторону и 13 фолов в другую в матче финальной серии турецкой лиги, которая считается одной из трех лучших лиг Европы.

Несмотря на очень жесткую игру, «Эфес» даже близко не приближался к лимиту фолов в трех четвертях», – отметил тренер.

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