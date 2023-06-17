Главный тренер «Каршияки»: «Это недопустимо, чтобы судьи давали 25 фолов в одну сторону и 13 фолов в другую»

Теги Анадолу Эфес чемпионат Турции судьи Каршияка Уфук Сарыджа Баскетбол

Главный тренер «Каршияки» Уфук Сарыджа высказал недовольство судейством в первых двух матчах финальной серии чемпионата Турции против «Анадолу Эфеса» (0-2).

«Мы знаем, чего мы уже добились, и чего мы можем добиться. Я абсолютно уверен во всех своих игроках и команде. У каждого матча своя история, но последний матч сильно отличается.

Это недопустимо, чтобы судьи давали 25 фолов в одну сторону и 13 фолов в другую в матче финальной серии турецкой лиги, которая считается одной из трех лучших лиг Европы.

Несмотря на очень жесткую игру, «Эфес» даже близко не приближался к лимиту фолов в трех четвертях», – отметил тренер.

Чем силен Виктор Вембаньяма? И кого возьмут «Шарлотт»? Изучаем будущих звезд баскетбола

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Васильев
судьи ни чего ни кому не дают. они лишь фиксируют.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Иванов
цска так постоянно тащат
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий