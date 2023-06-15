Чемпионат Турции. Финал. «Анадолу Эфесу» примет «Каршияку» в 2-м матче

Теги результаты Анадолу Эфес чемпионат Турции Каршияка Баскетбол

В четверг, 15 июня, во втором матче финальной серии плей-офф турецкой лиги «Анадолу Эфес» примет «Каршияку».

Чемпионат Турции

Плей-офф

Финал (до трех побед)

Второй матч

Анадолу Эфес – Каршияка
Дата проведения
15 июня, 20.00, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

«Анадолу Эфес» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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