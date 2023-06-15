Чемпионат Турции. Финал. «Анадолу Эфесу» примет «Каршияку» в 2-м матче
В четверг, 15 июня, во втором матче финальной серии плей-офф турецкой лиги «Анадолу Эфес» примет «Каршияку».
Плей-офф
Финал (до трех побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 15 июня, 20.00, «Синан Эрдем Доум»
«Анадолу Эфес» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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