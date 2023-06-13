Чемпионат Турции. Плей-офф. «Анадолу Эфес» примет «Каршияку» в 1-м матче финала
Во вторник, 13 июня, в первом матче финальной серии плей-офф турецкой лиги «Анадолу Эфес» встретится с «Каршиякой».
Плей-офф
Финал (до трех побед)
Первый матч
- Дата проведения
- 13 июня, 20.00, «Синан Эрдем Доум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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