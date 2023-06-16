ЦСКА объявил о продлении контрактов Антонова, Астапковича и Ухова на один сезон

Теги переходы ЦСКА Семен Антонов Антон Астапкович Иван Ухов Баскетбол

ЦСКА объявил о продлении контрактов форвардов Семена Антонова (33 года, 202 см) и Антона Астапковича (29 лет, 202 см), а также защитника Ивана Ухова (27 лет, 193 см).

Сообщается, что к длительности прежних соглашений добавляется еще один год.

Антонов и Ухов останутся в ЦСКА как минимум до 2025 года, Астапкович – до 2026 года.

Ранее появилась информация, что трое россиян согласились снизить свои оклады на 30%, чтобы остаться в московском клубе.

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