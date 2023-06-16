ЦСКА объявил о продлении контрактов Антонова, Астапковича и Ухова на один сезон

объявил о продлении контрактов форвардов (33 года, 202 см) и (29 лет, 202 см), а также защитника (27 лет, 193 см) .

Сообщается, что к длительности прежних соглашений добавляется еще один год.

Антонов и Ухов останутся в ЦСКА как минимум до 2025 года, Астапкович – до 2026 года.

Ранее появилась информация, что трое россиян согласились снизить свои оклады на 30%, чтобы остаться в московском клубе.

💫 «Джордан – это что-то космическое, а Йокич – земное». Сергей Белоголовцев о величии Йокича

Как Йокич оказался 41-м на драфте?! Вместо его выбора показали рекламу буррито😳