Никола Йокич: «Черт возьми, я хочу остаться на парад»

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В Денвере проходит чемпионский парад в честь победы «Наггетс» в сезоне-2022/23.

Сербский центровой команды Никола Йокич, выступая перед болельщиками, признался, что рад участвовать в параде.

«Как вы знаете, я сказал, что не хочу оставаться на парад, но черт возьми, я хочу остаться на парад. Это лучший момент в моей жизни. Это потрясающе. Мы запомним это на всю жизнь. На самом деле это все для вас, Денвер. Спасибо!» – произнес Йокич.

Болельщики скандировали в адрес Йокича «MVP».

Вместо его выбора показывали рекламу буррито, а сам он проспал драфт – почему все проглядели Йокича

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2 комментария

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EL GATO
нажрался)
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