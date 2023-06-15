Никола Йокич: «Черт возьми, я хочу остаться на парад»

В Денвере проходит чемпионский парад в честь победы «Наггетс» в сезоне-2022/23.

Сербский центровой команды , выступая перед болельщиками, признался, что рад участвовать в параде.

«Как вы знаете, я сказал, что не хочу оставаться на парад, но черт возьми, я хочу остаться на парад. Это лучший момент в моей жизни. Это потрясающе. Мы запомним это на всю жизнь. На самом деле это все для вас, Денвер. Спасибо!» – произнес Йокич.

Болельщики скандировали в адрес Йокича «MVP».

Вместо его выбора показывали рекламу буррито, а сам он проспал драфт – почему все проглядели Йокича