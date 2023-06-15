Кентавиус Колдуэлл-Поуп на чемпионском параде выпил две банки пива в стиле Стива Остина

В Денвере проходит чемпионский парад в честь победы «Наггетс» в сезоне-2022/23.

Защитник «Наггетс» в прямом эфире ударил друг об друга и выпил две банки пива в стиле знаменитого рестлера Стива Остина «Ледяная глыба».

«Денвер» обыграл «Майами» в финальной серии плей-офф со счетом 4-1 и завоевал первый в истории клуба чемпионский титул.

Йокич отмечал титул НБА, как будто это конец смены на заводе. Не знал, что делать с шампанским 🤷‍♂️