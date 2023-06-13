Главный тренер « » выступил с небольшой речью после первой в истории победы команды в чемпионате.

«Наггетс» одолели « » (94:89, 4-1) в пятом матче финальной серии и оформили чемпионство.

«Вся эта тяжелая работа, все жертвы, вся наша сосредоточенность на одной цели – все это привело к победе в чемпионате.

Но у меня есть важная новость: мы не удовлетворены одной победой. Мы хотим еще. Мы хотим еще», – произнес Мэлоун.

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