Майкл Мэлоун: «Наггетс» не удовлетворены одной победой. Мы хотим еще»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун выступил с небольшой речью после первой в истории победы команды в чемпионате.

«Наггетс» одолели «Майами» (94:89, 4-1) в пятом матче финальной серии и оформили чемпионство.

«Вся эта тяжелая работа, все жертвы, вся наша сосредоточенность на одной цели – все это привело к победе в чемпионате.

Но у меня есть важная новость: мы не удовлетворены одной победой. Мы хотим еще. Мы хотим еще», – произнес Мэлоун.

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«Денвер» – чемпион НБА! Это самая интересная команда в спорте 🎉🥂

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11 комментариев

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xamer 9
Мне лично понравилось, что Мэлоун весь плей-офф требовал больше внимания и уважения к своей команде, чем к тем, кто проигрывал. Невозможно всегда быть хорошим для всех, лучше быть стеной и опорой для своих. Йокичу и Джамалу огромный респект, но и тренер у этой команды - большой молодец.
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Постой...Я тебя знаю!
Хоть и симпатизирую Майами, но как же рад за Денвер, за Йокича, Мюррея, Мэлоуна и всю их банду! Уверенно прошли каждый этап этого плей-офф и заслуженно получили свои гайки. Надеюсь, что Наггетс в следующем сезоне не снизят планку - таких сильных и стабильных команд хочется видеть в плей-офф побольше. Ну и Йокичу еще бы 3 гайки - переплавит потом на подковы лошади)
Жаль, конечно, Хит и Джимбо персонально, игра у него в этой серии плохо шла, во многом благодаря уверенной защите Денвера.
В общем, спасибо командам за такой бешеный ПО в их исполнении! Сезон получился очень крутым.
+7
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Денис Храпунов
Майкл, но ведь с тобой невозможно взять чемпионат. И защищаться с Николой невозможно. Я столько лет об этом читал здесь).
+5
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Кирилл
Ответ duberry
Ну всё, гонора у физрука ещё больше будет, ясно
Извините, а что он должен был сказать «Мы выиграли один кубок и нам больше не надо» ?
У всех тренеров и игроков НБА одна цель - это Кубок и перстни.
И чем больше их - тем лучше )
+2
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Адильхан Абдусаламов
Следующие 3 года мвп регулярки и финала у Йокича,закрепить успех так сказать.А потом Йокич уйдет в конный спорт или в парный разряд в теннис играть с Джоковичем
+1
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ta1ib
по сути если сохранить костяк - чемпионское окно открывается весьма широкое. Главное, чтобы мотивацию лидеры не потеряли
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Ян Орлов
а Хэшбраун как?
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Camp_Nou
Склонен согласиться с Биллом Симмонс, который у себя на подкасте сказал, что этот Денвер - сильнейший чемпион с 2018 года. 16-4 в плей-офф(включая 8-1 в финале конференции и самом финале), причем все 4 поражения были с суммарной разницей -21.
+1
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Light Yagami
Ответ Camp_Nou
Склонен согласиться с Биллом Симмонс, который у себя на подкасте сказал, что этот Денвер - сильнейший чемпион с 2018 года. 16-4 в плей-офф(включая 8-1 в финале конференции и самом финале), причем все 4 поражения были с суммарной разницей -21.
Может и сильнейший оувэролл, но "ЛАЛ" чемпионский они бы не осилили. Тот состав вообще без слабых мест был: габариты, защита, снайперы и Брон мог импакта больше вносить и отдыхать, ибо игру спокойно вёл Рондоу в минуты его отдыха.
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