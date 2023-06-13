Майкл Мэлоун: «Наггетс» не удовлетворены одной победой. Мы хотим еще»
Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун выступил с небольшой речью после первой в истории победы команды в чемпионате.
«Наггетс» одолели «Майами» (94:89, 4-1) в пятом матче финальной серии и оформили чемпионство.
«Вся эта тяжелая работа, все жертвы, вся наша сосредоточенность на одной цели – все это привело к победе в чемпионате.
Но у меня есть важная новость: мы не удовлетворены одной победой. Мы хотим еще. Мы хотим еще», – произнес Мэлоун.
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«Денвер» – чемпион НБА! Это самая интересная команда в спорте 🎉🥂
Жаль, конечно, Хит и Джимбо персонально, игра у него в этой серии плохо шла, во многом благодаря уверенной защите Денвера.
В общем, спасибо командам за такой бешеный ПО в их исполнении! Сезон получился очень крутым.
У всех тренеров и игроков НБА одна цель - это Кубок и перстни.
И чем больше их - тем лучше )