Сергей Балашов продлил контракт с «Енисеем»
Центровой «Енисея» Сергей Балашов (26 лет, 206 см) продлил соглашение с командой, сообщает пресс-служба клуба.
В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Балашов принял участие в 32 матчах.
Проводя в среднем 12,2 минуты на паркете, центровой набирал в среднем 4,4 очка и 2,3 подбора.
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