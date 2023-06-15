Сергей Балашов продлил контракт с «Енисеем»

Теги Енисей Единая лига ВТБ Сергей Балашов Баскетбол

Центровой «Енисея» Сергей Балашов (26 лет, 206 см) продлил соглашение с командой, сообщает пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Балашов принял участие в 32 матчах.

Проводя в среднем 12,2 минуты на паркете, центровой набирал в среднем 4,4 очка и 2,3 подбора.

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