Андрей Ватутин: «Серия плей‑офф за первое место более справедлива, чем «Финал четырех»
Президент ЦСКА Андрей Ватутин объяснил, почему нынешний формат решающей стадии Евролиги не является идеальным.
«Конечно, «Финал четырех» стал визитной карточкой Евролиги, всем удобно собраться в одном месте и посмотреть три классных матча, игру за третье место к ним отнести не могу. Но система несправедлива.
Команды играют 34 матча «регулярки», потом максимум пять игр плей‑офф. В ходе этих двух стадий тренеры и менеджмент еще могут поправить какие‑то ошибки. «Реал», вспомните, проигрывал в серии 0–2, но взял три матча и вышел в полуфинал.
Проблема в том, что одно поражение в «Финале четырех» умножает все твои старания на ноль, как в баскетбольном, так и в управленческом смыслах. «Олимпиакос» смотрелся наиболее цельно весь сезон, Барцокас стал лучшим тренером, Везенков получил MVP сезона, а пара ошибок в концовке финала — и все достижения остались в личной, а не клубной коллекции, главный приз ушел другому.
Поэтому серия плей‑офф за первое место более справедлива, и когда‑то Евролига к этому придет. Но пока такое сложно совместить с концовками национальных чемпионатов, — сказал Ватутин.
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