Чемпионат Италии. Финал. «Виртус» примет «Милан» в 3-м матче финальной серии
В среду, 14 июня, в третьем матче финальной серии плей-офф чемпионата Италии «Виртус» примет «Милан».
Плей-офф
Финал (до четырех побед)
Третий матч
- Дата проведения
- 14 июня, 21.30, «Virtus Arena»
«Милан» ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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