Чемпионат Италии. Финал. «Виртус» примет «Милан» в 3-м матче финальной серии

Теги результаты чемпионат Италии EA7 Эмпорио Армани Милан Виртус Баскетбол

В среду, 14 июня, в третьем матче финальной серии плей-офф чемпионата Италии «Виртус» примет «Милан».

Чемпионат Италии 

Плей-офф

Финал (до четырех побед)

Третий матч

Виртус – EA7 Эмпорио Армани Милан
Дата проведения
14 июня, 21.30, «Virtus Arena»
Онлайн матча

«Милан» ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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