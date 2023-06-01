Илона Корстин: «Минувший сезон Единой лиги ВТБ однозначно стал самым непредсказуемым»

Теги ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Зенит Илона Корстин Единая лига ВТБ Баскетбол

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин считает прошедший сезон самым непредсказуемым за 14 лет существования лиги, а самым ярким его событием — чемпионство УНИКСа.

«Каждый сезон, наверное, был по-своему интересным. Но минувший сезон однозначно стал самым непредсказуемым. Потому что никто не мог предположить, что наш гегемон ЦСКА и «Зенит», ставший в прошлом году чемпионом, не попадут даже в финал! Никто не мог подумать, что у нас будут новые финалисты и новые герои. Прошедший сезон был особенным.

Какое событие сезона считаете самым ярким?

Для меня, конечно, это победа УНИКСа. В конце регулярного сезона ЦСКА казался явным фаворитом, а «Зенит» располагал сильным составом во главе с Хавьером Паскуалем, и предположить, что мы увидим финал УНИКС — «Локомотив-Кубань», было сложно. Но казанская и краснодарская команды, несмотря ни на что, пробились в решающую серию.

Получился очень яркий сезон: в полуфиналах по семь матчей, в решающей серии новая пара финалистов, и самое яркое событие — чемпионство УНИКСа.

Считаю, оно абсолютно заслуженно. Казанская команда проявила свои лучшие качества, показала бойцовский характер и раскрыла потенциал на 100%. Во многом это произошло благодаря самоотдаче игроков, профессиональной работе тренерского штаба и руководства, преимуществу своей площадки и великолепной атмосфере на играх в Казани. УНИКС впервые воспользовался возможностью выиграть золотые медали, с чем я их и поздравляю», – сказал Илона Корстин в интервью «Матч ТВ».

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2 комментария

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Эдуард Элверс
А так ли хороша непредсказуемость? Уровень ЦСКА и Зенита очень упал скорее, чем Кубань и УНИКС подтянулись. У нас по сути больше нет ни одной команды уровня Евролиги, да и самой Евролиги лет пять точно не будет еще как минимум. Хотя ПО стал интереснее с жтим согласен
+1
0
+1
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Dovlet
Потому что продажные
0
0
0
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