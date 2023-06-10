Валерий Тихоненко: «Помочь сборной двигаться вперед в нынешних условиях – не простая, но интересная задача»

Теги Валерий Тихоненко сборная России РФБ Баскетбол

Новый генеральный менеджер сборной России Валерий Тихоненко поделился ожиданиями от работы в команде.

«Это ответственная должность, ответственная работа - привнести, помочь сборной России двигаться вперед. И в нынешних условиях выйти на хороший уровень, чтобы у команды были игры.

Это не простая, но это очень интересная задача», – сказал Тихоненко.

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

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1 комментарий

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Назар Игорь
Вперëд - это куда?
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