Валерий Тихоненко: «Помочь сборной двигаться вперед в нынешних условиях – не простая, но интересная задача»
Новый генеральный менеджер сборной России Валерий Тихоненко поделился ожиданиями от работы в команде.
«Это ответственная должность, ответственная работа - привнести, помочь сборной России двигаться вперед. И в нынешних условиях выйти на хороший уровень, чтобы у команды были игры.
Это не простая, но это очень интересная задача», – сказал Тихоненко.
Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека
Джимми Батлер – главный оригинал НБА. Готовит альбом в стиле кантри, ужасно играет в теннис, считает Неймара величайшим
1 комментарий