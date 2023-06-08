Бэм Адебайо добавил сверху через Николу Йокича

Центровой « » Бэм Адебайо стал автором изящного данка через 2-кратного MVP Николу Йокича (« ») во время 3-го матча финала (94:109, 1-2).

За 3:23 до конца половины форвард получил проникающую передачу к кольцу, но смазал сложный лэй-ап в падении. Мяч отскочил от дужки, но добавил сверху через центрового «Наггетс» Николу Йокича.

Адебайо отметился 22 очками, 17 подборами и блок-шотом.

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