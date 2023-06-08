Бэм Адебайо добавил сверху через Николу Йокича

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Никола Йокич Бэм Адебайо Калеб Мартин Баскетбол

Центровой «Майами» Бэм Адебайо стал автором изящного данка через 2-кратного MVP Николу Йокича («Денвер») во время 3-го матча финала НБА (94:109, 1-2).

За 3:23 до конца половины форвард Калеб Мартин получил проникающую передачу к кольцу, но смазал сложный лэй-ап в падении. Мяч отскочил от дужки, но Бэм Адебайо добавил сверху через центрового «Наггетс» Николу Йокича.

Адебайо отметился 22 очками, 17 подборами и блок-шотом.

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2 комментария

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Mikl_5555
и это был последний момент, когда они повели в счете..
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АРХАТ
Красиво, но трипл Николки ещё красивее)
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