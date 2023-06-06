Джастин Роберсон официально перешел в «Самару»
Разыгрывающий «Пармы» Джастин Роберсон (29 лет, 185 см) перешел в «Самару».
Самарский клуб объявил о подписании 1-летнего контракта с защитником.
В 34 матчах прошедшего сезона Единой лиги ВТБ Роберсон набирал в среднем 15,4 очка, 4,3 передачи, 2,9 подбора и 1,8 перехвата, став лучшим в пермской команде по результативности.
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