Джастин Роберсон официально перешел в «Самару»

Теги Единая лига ВТБ Самара Парма-Пари Джастин Роберсон Баскетбол

Разыгрывающий «Пармы» Джастин Роберсон (29 лет, 185 см) перешел в «Самару».

Самарский клуб объявил о подписании 1-летнего контракта с защитником.

В 34 матчах прошедшего сезона Единой лиги ВТБ Роберсон набирал в среднем 15,4 очка, 4,3 передачи, 2,9 подбора и 1,8 перехвата, став лучшим в пермской команде по результативности.

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