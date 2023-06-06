Джастин Роберсон официально перешел в «Самару»

Разыгрывающий «Пармы» (29 лет, 185 см) перешел в «Самару».

Самарский клуб объявил о подписании 1-летнего контракта с защитником.

В 34 матчах прошедшего сезона лиги ВТБ Роберсон набирал в среднем 15,4 очка, 4,3 передачи, 2,9 подбора и 1,8 перехвата, став лучшим в пермской команде по результативности.

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