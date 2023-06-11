Мишко Разнатович о возможном расширении НБА в Европу: «Европейцы давно об этом мечтают, но это исключено»

Теги Turkish Airlines EuroLeague НБА Мишко Разнатович Баскетбол

Известный агент Мишко Разнатович высказался о возможном расширении НБА в Европу.

«Исключено. Честно говоря, европейцы давно об этом мечтают, но это невозможно, потому что НБА действительно находится на другом уровне.

Нет никаких причин для их расширения сюда. Были какие-то разговоры, но это все далеко от истины», – сказал Разнатович в эфире подкаста EXTRA SMOKE.

Евролига, в свою очередь, планирует расширение в Дубай, а затем – в Париж и Лондон. Если проект получит поддержку владельцев, то команда из ОАЭ присоединится к соревнованию уже в сезоне-2024/25.

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1 комментарий

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Stephan Carrypenko
А что делать с часовыми поясами?) даже из этих соображений это бред
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