Чемпионат Греции. Плей-офф. «Перистери» сыграет с ПАОКом в серии за 3-е место

В субботу, 3 июня, в первом матче серии за 3-е место чемпионата Греции « » сыграет с .

Чемпионат Греции

Плей-офф

За 3-е место (до трех побед)

Первый матч

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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