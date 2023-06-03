Чемпионат Греции. Плей-офф. «Перистери» сыграет с ПАОКом в серии за 3-е место

Теги результаты ПАОК чемпионат Греции Перистери Баскетбол

В субботу, 3 июня, в первом матче серии за 3-е место чемпионата Греции «Перистери» сыграет с ПАОКом.

Чемпионат Греции

Плей-офф

За 3-е место (до трех побед)

Первый матч

Перистери – ПАОК
Дата проведения
3 июня, 19.15, «Kleisto Andreas Papandreou»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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