Чемпионат Греции. Плей-офф. «Перистери» сыграет с ПАОКом в серии за 3-е место
В субботу, 3 июня, в первом матче серии за 3-е место чемпионата Греции «Перистери» сыграет с ПАОКом.
Чемпионат Греции
Плей-офф
За 3-е место (до трех побед)
Первый матч
- Дата проведения
- 3 июня, 19.15, «Kleisto Andreas Papandreou»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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