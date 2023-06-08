Бэм Адебайо и Кристиан Браун – в Топ-5 лучших моментов 3-го матча «Денвер» – «Майами»
НБА представила подборку лучших моментов третьего матча финала НБА между «Майами» и «Денвером» (1-2).
Топ-5 возглавили Бэм Адебайо («Майами») и Кристиан Браун («Денвер»).
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