Делл Карри: «Стефен Карри проведет еще несколько сезонов на нынешнем уровне»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Делл Карри Баскетбол

Бывший игрок НБА Делл Карри порассуждал о том, сколько еще сезонов его сын Стефен Карри из «Голден Стэйт» сможет провести на уровне суперзвезды.

«Я не хочу называть конкретное число, потому что я знаю своего сына. Его решимость, его преданность спорту и его желание быть лучшим в лиге каждый год превосходят все, что я видел.

В 35 лет он провел сильный сезон и прибавил, когда пришло время плей-офф – это впечатляет. Думаю, пройдет еще несколько лет, прежде чем случится падение уровня его игры», – заявил Делл Карри.

Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться

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2 комментария

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Локоть Артеста
Играть на высочайшем уровне после 35 лет могут единицы.
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<~Inter~>
Ответ Локоть Артеста
Играть на высочайшем уровне после 35 лет могут единицы.
С броском как у Стефа можно ещё долго быть полезным игроком
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