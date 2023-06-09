Бывший игрок НБА Делл Карри порассуждал о том, сколько еще сезонов его сын из «Голден Стэйт» сможет провести на уровне суперзвезды.

«Я не хочу называть конкретное число, потому что я знаю своего сына. Его решимость, его преданность спорту и его желание быть лучшим в лиге каждый год превосходят все, что я видел.

В 35 лет он провел сильный сезон и прибавил, когда пришло время плей-офф – это впечатляет. Думаю, пройдет еще несколько лет, прежде чем случится падение уровня его игры», – заявил Делл Карри.

Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться