Стефен Карри: «Интересно, каково было бы играть за свой родной город»

Звездный разыгрывающий признался, что был бы рад провести всю карьеру за «Уорриорз», но также задавался вопросом, каково было бы играть за свой родной город – Шарлотт.

«И то, и то правда. Мне нравится этот путь с «Уорриорз», и меня никогда реально не интересовало выступление за другую команду. Но мне интересно, каково было бы играть за свой родной город, каково было бы жить в Шарлотт, возможно, пустить корни и все такое. Безусловно, я задумывался об этом.

Возможно, я проведу всю карьеру за «Уорриорз» и стану одним из тех парней, которые всегда играли за одну команду. Этот список довольно короткий. Но, как я уже сказал, мне также интересно, каково было бы играть под 30-м номером в , как мой папа», – сказал Карри.

Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3