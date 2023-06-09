Инсайдер Крис Хэйнс: «Дэмиан Лиллард не станет переходить в «Бостон»
Инсайдер НБА Крис Хэйнс, который находится в дружеских отношениях с лидером «Портленда» Дэмианом Лиллардом, критически отозвался о варианте с переходом игрока в «Бостон» во время выступления в «Шоу Дэна Патрика» в четверг.
«Он не станет переходить в «Бостон». Это не будет. Не могу себе это представить.
Думаю, об этом можно говорить с уверенностью», – заявил Хэйнс.
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я думаю, он скорее всего, наверное, не станет переходить в бостон, вероятно, такое не произойдет, ведь я не могу себе это представить, поэтому. возможно, об этом можно говорить с уверенностью, но это не точно.
спасибо за инсайд, инсайдер)