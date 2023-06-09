Инсайдер Крис Хэйнс: «Дэмиан Лиллард не станет переходить в «Бостон»

Теги Бостон Портленд НБА Дэмиан Лиллард Крис Хэйнс Баскетбол

Инсайдер НБА Крис Хэйнс, который находится в дружеских отношениях с лидером «Портленда» Дэмианом Лиллардом, критически отозвался о варианте с переходом игрока в «Бостон» во время выступления в «Шоу Дэна Патрика» в четверг.

«Он не станет переходить в «Бостон». Это не будет. Не могу себе это представить.

Думаю, об этом можно говорить с уверенностью», – заявил Хэйнс.

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9 комментариев

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Bek_cp3
новости, которые мы заслужили.

я думаю, он скорее всего, наверное, не станет переходить в бостон, вероятно, такое не произойдет, ведь я не могу себе это представить, поэтому. возможно, об этом можно говорить с уверенностью, но это не точно.

спасибо за инсайд, инсайдер)
+3
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Pavel Gurin
Ответ andrushapumba
А откуда вообще бостон в таких разговорах взялся? Всем не терпится Джейлена Брауна куда нибудь обменять?
Тейтум в прямом эфире Лилларда, в комментах написал : братан, давай в Бостон
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Локоть Артеста
Ответ Skeleton64
Я не понимаю, почему во всех обменах фигурирует Браун? При всех его недостатках, Джейлен - человек с хорошей ворк-этикой, очень трудолюбивый, я видел, как он из совершенно угловатого подростка стал безоговорочной звездой НБА, стал уверенно бить штрафные (искусство, которое многим так и остаётся неподвластным). Менять надо Татума, с его непомерным эго, отсутствием харизмы и характера. И всё у Бостона будет тип-топ. Но не на Лилларда, разумеется.
Тоже не понимаю этого. Второй или третий сезон пишут что надо менять Брауна.
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andrushapumba
А откуда вообще бостон в таких разговорах взялся? Всем не терпится Джейлена Брауна куда нибудь обменять?
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raam
Ответ Skeleton64
Я не понимаю, почему во всех обменах фигурирует Браун? При всех его недостатках, Джейлен - человек с хорошей ворк-этикой, очень трудолюбивый, я видел, как он из совершенно угловатого подростка стал безоговорочной звездой НБА, стал уверенно бить штрафные (искусство, которое многим так и остаётся неподвластным). Менять надо Татума, с его непомерным эго, отсутствием харизмы и характера. И всё у Бостона будет тип-топ. Но не на Лилларда, разумеется.
Потому что это Бостон, они Смарта уже десять лет меняют.
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Алексей Никишин
Ответ Skeleton64
Я не понимаю, почему во всех обменах фигурирует Браун? При всех его недостатках, Джейлен - человек с хорошей ворк-этикой, очень трудолюбивый, я видел, как он из совершенно угловатого подростка стал безоговорочной звездой НБА, стал уверенно бить штрафные (искусство, которое многим так и остаётся неподвластным). Менять надо Татума, с его непомерным эго, отсутствием харизмы и характера. И всё у Бостона будет тип-топ. Но не на Лилларда, разумеется.
Вот только помимо трудолюбия и ворк этики, как баскетболист гораздо хуже Тэйтума. Дриблинг ужасен, потерь масса, все наконец это увидели в серии с хит. Пасса в отличие от Джейсона нет совершенно, Браун категорически не видит партнёров. В защите просел знатно, точнее он болт на неё кладёт. Он может быть классным двусторонним игроком, но куда-то растерял это. Ну и да по поводу характера это вообще огонь. Если уж уж Тэйтума его нет, то можно в принципе весь Бостон распускать, кроме Смарта.
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xamer 9
Ответ Локоть Артеста
Тоже не понимаю этого. Второй или третий сезон пишут что надо менять Брауна.
Пишут во многом из за того, что кельты уже полтора года ищут серьезное усиление, и в этих предложениях фигурирует Джейлен. Последний пример: как только Дюрант заявил об уходе кельты сразу же сделали предложение, в котором фигурировал Браун.
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