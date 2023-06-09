Инсайдер НБА Крис Хэйнс, который находится в дружеских отношениях с лидером « » , критически отозвался о варианте с переходом игрока в «Бостон» во время выступления в «Шоу Дэна Патрика» в четверг.

«Он не станет переходить в « ». Это не будет. Не могу себе это представить.

Думаю, об этом можно говорить с уверенностью», – заявил Хэйнс.

Эрик Споэльстра – Майкл Корлеоне НБА. Его путь к финалу начался в молодежной команде второй лиги Германии

Никола Йокич взломал «отвратительный баскетбол» «Майами». «Денвер» снова впереди в финале НБА!