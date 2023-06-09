Джамал Мюррэй содрал кожу на ладони во время 3-го матча финала

Теги Денвер Майами НБА фото НБА плей-офф Джамал Мюррэй Баскетбол

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй содрал кожу на ладони левой руки во время третьего матча финальной серии НБА с «Майами» (2-1).

Мюррэй получил травму, когда прыгнул за мячом на паркет.

Персонал «Наггетс» по ходу игры прикладывал к пораженному месту лед и наложил одному из лидеров команды повязку. Под занавес встречи Мюррэй снял ее.

Джамал набрал 34 очка, сделал 10 подборов и 10 результативных передач.

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Фото: Майк Сингер

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5 комментариев

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Savardus
Ходят слухи, что от такой травмы восстанавливаются от 6 до 8 месяцев
+12
-1
+11
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Павел Корнилов
Ответ Savardus
Ходят слухи, что от такой травмы восстанавливаются от 6 до 8 месяцев
Это слухи,а самом деле год
+6
0
+6
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Tegorila
Ответ Savardus
Ходят слухи, что от такой травмы восстанавливаются от 6 до 8 месяцев
Инсайдер Бен Симмонс
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mold-cel
а уж сколько фанатов Денвера содрало кожу на ладони руки во время 3 матча...
0
0
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