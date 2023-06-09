Джамал Мюррэй содрал кожу на ладони во время 3-го матча финала

Разыгрывающий « » содрал кожу на ладони левой руки во время третьего матча финальной серии НБА с «Майами» (2-1).

Мюррэй получил травму, когда прыгнул за мячом на паркет.

Персонал «Наггетс» по ходу игры прикладывал к пораженному месту лед и наложил одному из лидеров команды повязку. Под занавес встречи Мюррэй снял ее.

Джамал набрал 34 очка, сделал 10 подборов и 10 результативных передач.

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Фото: Майк Сингер