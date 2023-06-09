Джамал Мюррэй содрал кожу на ладони во время 3-го матча финала
Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй содрал кожу на ладони левой руки во время третьего матча финальной серии НБА с «Майами» (2-1).
Мюррэй получил травму, когда прыгнул за мячом на паркет.
Персонал «Наггетс» по ходу игры прикладывал к пораженному месту лед и наложил одному из лидеров команды повязку. Под занавес встречи Мюррэй снял ее.
Джамал набрал 34 очка, сделал 10 подборов и 10 результативных передач.
Эрик Споэльстра – Майкл Корлеоне НБА. Его путь к финалу начался в молодежной команде второй лиги Германии
Никола Йокич взломал «отвратительный баскетбол» «Майами». «Денвер» снова впереди в финале НБА!
Фото: Майк Сингер
5 комментариев