Единая лига ВТБ и Федерация баскетбола Беларуси подписали меморандум о сотрудничестве

лига ВТБ совместно с российской компанией Jögel подписала меморандум о сотрудничестве в области внедрения баскетбольного оборудования с Федерацией баскетбола Беларуси.

Соглашение было подписано на Втором Молодежном форуме СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в присутствии вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

«Сегодня мы презентовали российский экологичный мяч, который будет использоваться на матчах Единой лиги ВТБ, который создан при активном участии компании «Сибур» российской компанией Jogel. Соглашение с белорусской федерацией позволит использовать его и на их чемпионатах», – рассказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

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