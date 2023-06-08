«Самара» официально объявила о продлении контракта с Никитой Зверевым

« » официально объявила о продлении соглашения с центровым Никитой Зверевым (29 лет, 210 см).

Контракт рассчитан на 2 сезона.

В 26 матчах прошедшего регулярного чемпионата лиги ВТБ Зверев набирал в среднем 2,9 очка и 1,9 подбора за 8 минут на паркете.

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