«Майами» допустил лишь 4 потери в 3-м матче с «Денвером». Это второй самый низкий показатель в истории финалов
«Денвер» обыграл «Майами» в гостевом третьем матче финала НБА (109:94, 2-1).
«Хит» совершили лишь 4 потери (три из них пришлись на 3-ю четверть).
Как сообщает журналист The Athletic Марк Воркунов, это второй самый низкий показатель в истории финалов НБА. Они все равно уступили в 15 очков.
Сегодня «Хит» не выиграли ни одной четверти. «Наггетс» совершили на 25 подборов больше.
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