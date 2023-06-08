«Майами» допустил лишь 4 потери в 3-м матче с «Денвером». Это второй самый низкий показатель в истории финалов

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Денвер» обыграл «Майами» в гостевом третьем матче финала НБА (109:94, 2-1).

«Хит» совершили лишь 4 потери (три из них пришлись на 3-ю четверть).

Как сообщает журналист The Athletic Марк Воркунов, это второй самый низкий показатель в истории финалов НБА. Они все равно уступили в 15 очков.

Сегодня «Хит» не выиграли ни одной четверти. «Наггетс» совершили на 25 подборов больше.

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3 комментария

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Savardus
И даже при этом отлетели в +15.
+2
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+2
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avcgloronalduMU
с Месси будет намного больше:)
+1
0
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Кирилл Павлюченко
Слабое утешение
0
0
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