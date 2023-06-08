«Майами» допустил лишь 4 потери в 3-м матче с «Денвером». Это второй самый низкий показатель в истории финалов

«Денвер» обыграл «Майами» в гостевом третьем матче финала НБА (109:94, 2-1).

«Хит» совершили лишь 4 потери (три из них пришлись на 3-ю четверть).

Как сообщает журналист The Athletic Марк Воркунов, это второй самый низкий показатель в истории финалов НБА. Они все равно уступили в 15 очков.

Сегодня «Хит» не выиграли ни одной четверти. «Наггетс» совершили на 25 подборов больше.

Эрик Споэльстра – Майкл Корлеоне НБА. Его путь к финалу начался в молодежной команде второй лиги Германии

Никола Йокич взломал «отвратительный баскетбол» «Майами». «Денвер» снова впереди в финале НБА!

«Ты уродливый. Тебе лучше уйти». Джимми Батлер стал бездомным в 13 лет, но сейчас примирился с родителями