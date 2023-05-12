Новичок «Денвера» Кристиан Браун рассказал, как был оштрафован на 15 000 долларов за парковку на месте владельца «Наггетс»
Новичок «Денвера» Кристиан Браун поделился забавной историей, как был оштрафован на крупную сумму денег еще до получения первых контрактных выплат от организации.
«Однажды я припарковался на местах, принадлежащих мистеру Кронке (владельцу «Наггетс» – прим.). Я не только припарковался на его месте, но и припарковался на всех трех местах. Штраф за парковку на каждом из таких – 5 000 долларов. Таким образом, я вляпался на 15 000. Даже если я и провел там всего две с половиной минуты», – поделился баскетболист.
Узнав о ситуации, Браун позвонил координатору баскетбольных операций «Денвера» Морган Монтгомери.
«Я сказал: «Морган, пятнадцать тысяч? Так не пойдет». Конечно же, с более красочными выражениями, типа «не дам я вам свои деньги». А она говорит: «Что значит, не дашь? Дашь, как миленький».
Затем Браун дополнил, что ему удалось договориться выплатить лишь 2 500 долларов из общей суммы.
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И если бы он рассказал, что на парковке Волмарта занял 3 места для инвалидов, то его осуждало бы все общество. А если 3 места владельца, то получилась веселая шутка.