Новичок «Денвера» Кристиан Браун рассказал, как был оштрафован на 15 000 долларов за парковку на месте владельца «Наггетс»

Новичок « » Кристиан Браун поделился забавной историей, как был оштрафован на крупную сумму денег еще до получения первых контрактных выплат от организации.

«Однажды я припарковался на местах, принадлежащих мистеру Кронке (владельцу «Наггетс» – прим.). Я не только припарковался на его месте, но и припарковался на всех трех местах. Штраф за парковку на каждом из таких – 5 000 долларов. Таким образом, я вляпался на 15 000. Даже если я и провел там всего две с половиной минуты», – поделился баскетболист.

Узнав о ситуации, Браун позвонил координатору баскетбольных операций «Денвера» Морган Монтгомери.

«Я сказал: «Морган, пятнадцать тысяч? Так не пойдет». Конечно же, с более красочными выражениями, типа «не дам я вам свои деньги». А она говорит: «Что значит, не дашь? Дашь, как миленький».

Затем Браун дополнил, что ему удалось договориться выплатить лишь 2 500 долларов из общей суммы.

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