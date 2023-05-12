Новичок «Денвера» Кристиан Браун рассказал, как был оштрафован на 15 000 долларов за парковку на месте владельца «Наггетс»

Теги Денвер НБА Кристиан Браун Баскетбол

Новичок «Денвера» Кристиан Браун поделился забавной историей, как был оштрафован на крупную сумму денег еще до получения первых контрактных выплат от организации.

«Однажды я припарковался на местах, принадлежащих мистеру Кронке (владельцу «Наггетс» – прим.). Я не только припарковался на его месте, но и припарковался на всех трех местах. Штраф за парковку на каждом из таких – 5 000 долларов. Таким образом, я вляпался на 15 000. Даже если я и провел там всего две с половиной минуты», – поделился баскетболист.

Узнав о ситуации, Браун позвонил координатору баскетбольных операций «Денвера» Морган Монтгомери.

«Я сказал: «Морган, пятнадцать тысяч? Так не пойдет». Конечно же, с более красочными выражениями, типа «не дам я вам свои деньги». А она говорит: «Что значит, не дашь? Дашь, как миленький».

Затем Браун дополнил, что ему удалось договориться выплатить лишь 2 500 долларов из общей суммы.

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6 комментариев

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Archer_Great
Занял три места...ну раз паркуешься, как мударис, то сам виноват))
+18
0
+18
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dens76
Ответ Archer_Great
Занял три места...ну раз паркуешься, как мударис, то сам виноват))
Нууууу типо крутой чел приехал, встал поперёк, мне на всё и всех по...

А оказалось, поворачивайся спиной и нагнись) 🤣
+7
-1
+6
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Ингвар
У Бёрдмена (Крис Андресен) был грузовик на котором он ездил, и тот, наверное, на 1 парковочное место не влезал. А тут как занять 3 места, он что поперек поставил машину?
И если бы он рассказал, что на парковке Волмарта занял 3 места для инвалидов, то его осуждало бы все общество. А если 3 места владельца, то получилась веселая шутка.
+2
0
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Abdulla
Ответ dens76
Нууууу типо крутой чел приехал, встал поперёк, мне на всё и всех по... А оказалось, поворачивайся спиной и нагнись) 🤣
В Беларуси это называется: "Я ж на 5 мiнутачак!"
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Dmitry Koway
о а вот и деньга на трансферы арсенала
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Jazzzz
Вот значит как Стэн Кронке зарабатывает свои капиталы)
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