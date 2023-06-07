Тимофей Якушин о своем будущем: «Буду играть в той команде, которая вам обязательно понравится»

Защитник сборной России Тимофей Якушин, который провел прошлый сезон за МБА, в интервью тележурналу «Вид сверху» не стал раскрывать, останется в команде или нет.

О дебюте МБА в :

Клубу точно за сезон можно поставить 10 из 10. Да, перед началом чемпионата было достаточно разговоров, что нам ничего не светит. От нас никто ничего не ждал. Мы работали, знали, что способны достигать результатов. Понимали, что идем в Единую Лигу ВТБ, чтобы побеждать. Так и получилось.

О победном броске в матче против «Зенита»:

Наверное, это лучший момент в моей карьере на данный момент. Главный бросок. Это особенные чувства – когда твое попадание решает судьбу матча. Такое запоминается на всю жизнь.

О своем будущем:

Где я окажусь в следующем сезоне? Я буду играть в той команде, которая вам обязательно понравится.

Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!