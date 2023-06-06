Евгений Валиев останется в МБА еще на год («Перехват»)

Легкий форвард МБА Евгений Валиев продлил соглашение с клубом.

Об этом информирует телеграм-канал «Перехват».

Контракт рассчитан на один сезон.

На прошлой неделе стало известно, что Валиев успешно перенес операцию на колене.

В сезоне-2022/23 лиги ВТБ форвард набирал в среднем 7,2 очка и 4,2 подбора.

Финал НБА разогревается! «Майами» играет в свой баскетбол, «Денвер» впервые проигрывает в плей-офф дома

«Майами» взял матч финала НБА у «Денвера» в гостях. Выходит, никакой пользы от гор?

Что нужно «Голден Стэйт», чтобы не потратить еще один год прайма Карри впустую. Несколько дилетантских рекомендаций