Евгений Валиев останется в МБА еще на год («Перехват»)
Легкий форвард МБА Евгений Валиев продлил соглашение с клубом.
Об этом информирует телеграм-канал «Перехват».
Контракт рассчитан на один сезон.
На прошлой неделе стало известно, что Валиев успешно перенес операцию на колене.
В сезоне-2022/23 Единой лиги ВТБ форвард набирал в среднем 7,2 очка и 4,2 подбора.
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