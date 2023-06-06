Владимир Петроковский: «Все больше склоняюсь к тому, что нам, наверное, придется резко омолодить состав»

Генеральный директор « » рассказал о возможном переходе к преимущественно молодому составу в интервью телеграм-каналу «Перехват».

«Трансферную кампанию мы начали полтора месяца назад, но пока не сильно в ней продвинулись. Очень тяжело все эти процессы идут, тяжело идут переговоры. Вот вы в самом начале спрашивали про два новых клуба в лиге, и я показал вам бочку меда, сказал, что да, классно, круто, но есть и ложка дегтя. Появился еще один клуб из Москвы, и понятно, что нам – самому восточному клубу – тяжело. Все игроки выжидают. Мы понимаем, что у нас самая длинная дорога, во многие места мы не можем долететь прямыми рейсами.

Я понимаю игроков, которые хотят оказаться в Москве, чтобы сократить проведенное в дороге время. Этот вопрос есть. Поэтому все больше склоняюсь к тому, что нам, наверное, действительно придется резко омолодить состав и попробовать в этой ситуации продолжать свой путь», – сказал Петроковский.

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