Павел Ганькевич перейдет в «Нижний Новгород» («Свободный агент»)

Форвард «Руны» Павел Ганькевич (20 лет, 201 см) близок к переходу в «Нижний Новгород».

Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Стороны находятся на финальной стадии переговоров. Брат Павла центровой сборной России Александр Галькевич этим летом продлил контракт с нижегородцами еще на два года.

В прошедшем сезоне Суперлиги Ганькевич-младший провел четыре игры, в среднем набирая 4,8 очка и 1,8 подбора.

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