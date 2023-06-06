Павел Ганькевич перейдет в «Нижний Новгород» («Свободный агент»)

Теги суперлига Россия БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Александр Ганькевич Руна Баскетбол

Форвард «Руны» Павел Ганькевич (20 лет, 201 см) близок к переходу в «Нижний Новгород».

Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Стороны находятся на финальной стадии переговоров. Брат Павла центровой сборной России Александр Галькевич этим летом продлил контракт с нижегородцами еще на два года.

В прошедшем сезоне Суперлиги Ганькевич-младший провел четыре игры, в среднем набирая 4,8 очка и 1,8 подбора.

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1 комментарий

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Ilovethisgame77
Зачем он им нужен? Он же даже для Суперлиги был слабым игроком!
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