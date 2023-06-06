Марио Чалмерс: «Денвер» выиграет у «Майами» со счетом 4-3»

Двукратный чемпион в составе «Майами» считает, что «Денвер» выиграет финальную серию плей-офф у «Майами» со счетом 4-3.

«Сложный вопрос для меня, потому что я – болельщик «Хит». Я почти никогда не болею против «Хит», но это сложный вопрос. Думаю, что « » удастся выиграть эту серию со счетом 4-3.

Уверен, что будет шесть или семь матчей. Так что, учитывая преимущество домашней площадки у «Денвера», если дело дойдет до седьмого матча, я думаю, что «Денвер» выиграет со счетом 4:3.

Но после того, как « » обыграл «Бостон» в гостях, кто знает. Думаю, что серия закончится со счетом 4-3, но не скажу, кто выиграет», – заявил Чалмерс.

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