Марио Чалмерс: «Денвер» выиграет у «Майами» со счетом 4-3»
Двукратный чемпион НБА в составе «Майами» Марио Чалмерс считает, что «Денвер» выиграет финальную серию плей-офф у «Майами» со счетом 4-3.
«Сложный вопрос для меня, потому что я – болельщик «Хит». Я почти никогда не болею против «Хит», но это сложный вопрос. Думаю, что «Денверу» удастся выиграть эту серию со счетом 4-3.
Уверен, что будет шесть или семь матчей. Так что, учитывая преимущество домашней площадки у «Денвера», если дело дойдет до седьмого матча, я думаю, что «Денвер» выиграет со счетом 4:3.
Но после того, как «Майами» обыграл «Бостон» в гостях, кто знает. Думаю, что серия закончится со счетом 4-3, но не скажу, кто выиграет», – заявил Чалмерс.
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