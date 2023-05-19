Эрдем Джан близок к подписанию контракта с «Анадолу Эфесом»

Главный тренер « » Эрдем Джан близок к заключению соглашения с « », сообщает турецкое издание Fanatik.

Контракт рассчитан на 2 года.

В чемпионате Турции «Тюрк Телеком» идет на первом месте с результатом 24-5, опережая «Фенербахче» и «Эфес» на одну и три победы соответственно.

За свою карьеру Эрдем Джан работал ассистентом у Желько Обрадовича, Игора Кокошкова и Куина Снайдера.

Ранее сообщалось, что близок к подписанию контракта с греческим «Панатинаикосом».

Почему «Лейкерс» показывают себе на вены? Жест Д’Анджело Расселла стал фирменным для «Последнего танца» Леброна

«Селтикс» растерялись в первом матче. А Джимми Батлер и «Хит» такое не прощают

На Востоке еще раз «Майами» – «Бостон»: Батлер против Тейтума, Споэльстра против самой талантливой команды НБА