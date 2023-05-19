Эрдем Джан близок к подписанию контракта с «Анадолу Эфесом»
Главный тренер «Тюрк Телекома» Эрдем Джан близок к заключению соглашения с «Анадолу Эфесом», сообщает турецкое издание Fanatik.
Контракт рассчитан на 2 года.
В чемпионате Турции «Тюрк Телеком» идет на первом месте с результатом 24-5, опережая «Фенербахче» и «Эфес» на одну и три победы соответственно.
За свою карьеру Эрдем Джан работал ассистентом у Желько Обрадовича, Игора Кокошкова и Куина Снайдера.
Ранее сообщалось, что Эргин Атаман близок к подписанию контракта с греческим «Панатинаикосом».
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