Эрдем Джан близок к подписанию контракта с «Анадолу Эфесом»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Анадолу Эфес чемпионат Турции Тюрк Телеком Эрдем Джан Баскетбол

Главный тренер «Тюрк Телекома» Эрдем Джан близок к заключению соглашения с «Анадолу Эфесом», сообщает турецкое издание Fanatik.

Контракт рассчитан на 2 года.

В чемпионате Турции «Тюрк Телеком» идет на первом месте с результатом 24-5, опережая «Фенербахче» и «Эфес» на одну и три победы соответственно.

За свою карьеру Эрдем Джан работал ассистентом у Желько Обрадовича, Игора Кокошкова и Куина Снайдера.

Ранее сообщалось, что Эргин Атаман близок к подписанию контракта с греческим «Панатинаикосом».

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