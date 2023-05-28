Эдриан Гриффин — четвертый действующий главный тренер НБА, обвиненный в насилии над женщинами

Теги Эдриан Гриффин Чонси Биллапс Милуоки Джейсон Кидд НБА Джо Маззулла Баскетбол

Новый главный тренер «Милуоки» Эдриан Гриффин стал четвертым действующим главным тренером НБА, который был обвинен в насилии над женщинами, отмечает журналист Сэм Куинн.

В 2020 году бывшая жена Гриффина обвинила его в домашнем насилии.

Одри Гриффин опубликовала сообщение в соцсети, где написала, что, когда она была беременна, тренер душил ее, бросал в стену с такой силой, что в стене оставалась дыра, и таскал по лужайке. Гриффин, который на тот момент был ассистентом главного тренера «Торонто», опроверг обвинения бывшей супруги.

Чонси Биллапс («Портленд») был обвинен в изнасиловании в 1997 году, Джейсон Кидд («Даллас») признал себя виновным в супружеском насилии в 2001-м, Джо Маззулла («Бостон») был арестован за домашнее насилие в 2009-м.

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9 комментариев

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Алексей Никишин
Ответ Максим Макеев
то есть удоку за интрижку( не изнасилование)турнули а мазулла(!)и гриффин пожалуйста
Удока нарушил внутренне правило клуба и его не турнули, а наказали на сезон. И сейчас он как бы работает главным тренером в другом клубе. А Мазула (!?) и Гриффин нарушили это когда-то давно и наверняка понесли так же давно наказание за это. Или их должны были навсегда отстранить от нба? И да они тоже никого не насиловали. Кстати, очень интересно вы Кидда обошли стороной.
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ДИКАНЬ
Теперь ясно, почему Бостон три подряд взял))
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Сергей Орлов
Какая Одри мстительная.
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NikolayOss
Опять расисты про чёрных тренеров грязные слухи распускают.
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Костик Шляпентох
Ответ NikolayOss
Опять расисты про чёрных тренеров грязные слухи распускают.
кидд всетки белый
+2
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Tim Timson
Ответ Костик Шляпентох
кидд всетки белый
он так не считает)
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