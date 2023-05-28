Эдриан Гриффин — четвертый действующий главный тренер НБА, обвиненный в насилии над женщинами

Новый главный тренер « » Эдриан Гриффин стал четвертым действующим главным тренером , который был обвинен в насилии над женщинами, отмечает журналист Сэм Куинн.

В 2020 году бывшая жена Гриффина обвинила его в домашнем насилии.

Одри Гриффин опубликовала сообщение в соцсети, где написала, что, когда она была беременна, тренер душил ее, бросал в стену с такой силой, что в стене оставалась дыра, и таскал по лужайке. Гриффин, который на тот момент был ассистентом главного тренера «Торонто», опроверг обвинения бывшей супруги.

(«Портленд») был обвинен в изнасиловании в 1997 году, («Даллас») признал себя виновным в супружеском насилии в 2001-м, («Бостон») был арестован за домашнее насилие в 2009-м.

«В спорте нет провалов». Яннис наговорил ерунды, но очаровал весь мир собственной милотой