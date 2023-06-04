Эдриан Гриффин будет получать в «Милуоки» 4 миллиона долларов за сезон

« » планирует нанять ассистента «Торонто» Эдриана Гриффина в качестве следующего главного тренера команды.

По информации The Athletic, Гриффин подпишет долгосрочный контракт и будет получать в «Бакс» 4 миллиона долларов за сезон.

Для 48-летнего специалиста это будет первый опыт работы главным тренером.

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