Джарен Джексон признан лучшим защитником НБА

Форвард « » назван «Мистером-замком» сезона-2022/23.

Средние показатели Джексона – 3,0 блока (лучший в лиге) и 1,0 перехвата за игру. При личном защитном рейтинге 106,6 игрок помог своей команде стать третьей в лиге по защитной эффективности (110,7).

Другими претендентами на награду считались центровой «Милуоки» (31 первое место, 309 баллов) и форвард «Кливленда» (8 первых мест, 101 балл).

Из-за травмы на старте сезона и тенденции перебирать персональные замечания Джексон провел на площадке только 1787 минут, то есть около 45% всего времени, которое отыграл «Мемфис». Из-за этого многие голосующие сомневались в его кандидатуре и отдавали предпочтение другим. Однако при голосовании он получил 65 первых мест и набрал 391 балл.

Джексон – второй игрок в истории «Гризлис», которому удалось получить эту награду. В 2013-м лучшим защитником признали центрового Марка Газоля.