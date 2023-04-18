Джарен Джексон признан лучшим защитником НБА

Теги Мемфис НБА Брук Лопес Джарен Джексон-младший Эван Мобли Баскетбол

Форвард «Мемфиса» Джарен Джексон назван «Мистером-замком» сезона-2022/23.

Средние показатели Джексона – 3,0 блока (лучший в лиге) и 1,0 перехвата за игру. При личном защитном рейтинге 106,6 игрок помог своей команде стать третьей в лиге по защитной эффективности (110,7).

Другими претендентами на награду считались центровой «Милуоки» Брук Лопес (31 первое место, 309 баллов) и форвард «Кливленда» Эван Мобли (8 первых мест, 101 балл).

Из-за травмы на старте сезона и тенденции перебирать персональные замечания Джексон провел на площадке только 1787 минут, то есть около 45% всего времени, которое отыграл «Мемфис». Из-за этого многие голосующие сомневались в его кандидатуре и отдавали предпочтение другим. Однако при голосовании он получил 65 первых мест и набрал 391 балл.

Джексон – второй игрок в истории «Гризлис», которому удалось получить эту награду. В 2013-м лучшим защитником НБА признали центрового Марка Газоля.

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14 комментариев

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Адилет Сапаров
Думал Бруку Лопеса дадут. Жаль...
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Ola BP
Чёт дичь. Защита - не только блоки и перехваты, но и общее влияние.
Ты можешь быть самым плюсовым игроком лиги, но если ты элементарно не можешь отыграть пол матча из-за перебора фолов, то как ты вообще можешь быть претендентом на награды?
+8
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LBJ236
Спорно, но Джексон хорош, поздравляю
+5
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Klna Jislime
Ответ DeX
Дэвис* покажет уровень этого лучшего защитника *если будет здоров
согласен
кстати, в 20 году дэфа должен был получить дэвис а не яннис
+4
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mqh9pzrxgf
Ну нба видимо хочет стать более привлекательной, иначе не пойму как прокатили лопеса
В прошлом году дали смарту после пиара про то что защитнику давно не давали, хотя он и был очень хорош
Нба боится видимо давать дпоя игрокам со средней или слабой атакой после гобера
+3
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jerry40
Поздравляю. А ведь Гобер трехкратный, а теперь его называют земляным червяком... Никакого уважения
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duberry
Самый странный ДПОЙ, пока что
Гобер, конечно, тоже не ахти какой, но хоть не ловит фолы как волк яйца из "Ну Погоди"
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Сергей Орлов
Ответ mqh9pzrxgf
Ну нба видимо хочет стать более привлекательной, иначе не пойму как прокатили лопеса В прошлом году дали смарту после пиара про то что защитнику давно не давали, хотя он и был очень хорош Нба боится видимо давать дпоя игрокам со средней или слабой атакой после гобера
Смарт выиграл абсолютно по делу, а Лопеса однозначно прокатили в этом году, должен был забирать.
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Кирилл Кириченко
"Джексон второй игрок в истории лиги...", ожидал в конце этого предложения почему-то Тони Аллена интуитивно, а не Газоля)
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Klna Jislime
Да норм, 3 блока 1 стил
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Vagant
Джексон присоединился к Робертсону, Леонарду и Дуайту Ховарду в качестве 23-летних игроков, самых молодых получивших награду DPOY. Только Ховард на несколько месяцев был моложе Джексона, когда получил эту награду.
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sanya_xl
Ответ mqh9pzrxgf
Ну нба видимо хочет стать более привлекательной, иначе не пойму как прокатили лопеса В прошлом году дали смарту после пиара про то что защитнику давно не давали, хотя он и был очень хорош Нба боится видимо давать дпоя игрокам со средней или слабой атакой после гобера
Смарту со слабенькой атакой же не постеснялись дать Дпоя
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