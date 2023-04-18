Джарен Джексон признан лучшим защитником НБА
Форвард «Мемфиса» Джарен Джексон назван «Мистером-замком» сезона-2022/23.
Средние показатели Джексона – 3,0 блока (лучший в лиге) и 1,0 перехвата за игру. При личном защитном рейтинге 106,6 игрок помог своей команде стать третьей в лиге по защитной эффективности (110,7).
Другими претендентами на награду считались центровой «Милуоки» Брук Лопес (31 первое место, 309 баллов) и форвард «Кливленда» Эван Мобли (8 первых мест, 101 балл).
Из-за травмы на старте сезона и тенденции перебирать персональные замечания Джексон провел на площадке только 1787 минут, то есть около 45% всего времени, которое отыграл «Мемфис». Из-за этого многие голосующие сомневались в его кандидатуре и отдавали предпочтение другим. Однако при голосовании он получил 65 первых мест и набрал 391 балл.
Джексон – второй игрок в истории «Гризлис», которому удалось получить эту награду. В 2013-м лучшим защитником НБА признали центрового Марка Газоля.
Ты можешь быть самым плюсовым игроком лиги, но если ты элементарно не можешь отыграть пол матча из-за перебора фолов, то как ты вообще можешь быть претендентом на награды?
кстати, в 20 году дэфа должен был получить дэвис а не яннис
В прошлом году дали смарту после пиара про то что защитнику давно не давали, хотя он и был очень хорош
Нба боится видимо давать дпоя игрокам со средней или слабой атакой после гобера
Гобер, конечно, тоже не ахти какой, но хоть не ловит фолы как волк яйца из "Ну Погоди"